Armato di pistola tenta una rapina al bar | i clienti lo picchiano

Andava in giro a Napoli Armato di una pistola e coltelli . Lo ha scoperto la polizia durante un controllo stradale. Andava in giro a Napoli Armato ...

Momenti di Panico quelli che si sono verificati in città nelle prime ore del mattino, un uomo ha minaccia to i passanti con una pistola : poi si è ...

(Adnkronos) – Un uomo è asserragliato in casa da ore, a Cordovado ( Pordenone ) armato di una pistola che non è chiaro sia vera o giocattolo. Le forze ...

Entra in una ricevitoriadie con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Prende in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell'arma, la fa inginocchiare, poggiandole una gamba sulla ...Volto coperto ein pugno. Il malvivente è senza scrupoli ed intima ai dipendenti di consegnare gli incassi. Minaccia una ragazza con l'arma e la getta a terra con violenza. Ma sarà proprio ...

Assalta un noto bar armato di pistola: i clienti reagiscono e lo picchiano - VIDEO NapoliToday

Napoli, pestato dai clienti di un tabacchino che voleva rapinare. Video Affaritaliani.it

Armi e droga sul tetto di un’abitazione del centro storico di Cosenza. È quanto hanno scovato e sequestrato contro ignoti i Carabinieri della Radiomobile locale.Rapinatore accerchiato, disarmato e messo in fuga da personale e clienti. Attimi di terrore in un bar in via Nolana, a Pompei. Volto coperto e pistola in pugno. Il malvivente è senza scrupoli ed intim ...