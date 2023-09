Armani e la leggerezza della brezza

Leggi su agi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Una collezione senza peso, luminosa, fatta di tessuti impalpabili rischiarati da luminescenze discrete, da tocchi metallici e iridescenti, oppure intrecciati e ricamati. Emporioesalta la, come quella “” delicata che tutto pervade, nella sua collezione donna primavera-estate 2024, presentata oggi a Milano. In pedana le giacche fluide si mono sul busto o lo toccano appena; i crop top e gli shorts rivelano lembi di pelle, coperti a volte da trasparenze pittoriche. I pantaloni accompagnano la silhouettes le lunghe gonne danzanti sottolineano il passo. Il disegno di stile scattante, immediato, completato dalle scarpe basse, dalle piccole cuffie e dai foulard. Le borse per contrasto sono capienti, sempre leggere, tono su tono con gli abiti, oppure minime per ...