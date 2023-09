Approvato il decreto energia | c' è il bonus benzina e spunta anche un condono

Leggi su europa.today

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera allegge che proroga gli "sconti" sulle bollette e prevede una serie di altre misure per fronteggiare il caro. Per ilsono stati stanziati 1,3 miliardi di euro. Stando alle anticipazioni, tra le misure previste c'è...