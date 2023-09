Anziana grave in ospedale | è stata investita da un ciclista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈda un, che è scappato, la donna di 82 anni finita in prognosi riservata all’di Caserta con untrauma cranico provocato da una caduta. Lo hanno accertato i carabinieri, che da sabato sera stavano indagando sull’episodio avvenuto a Marcianise (Caserta), in via De Felice; a carico dell’uomo è stato aperto un fascicolo di reato per lesioni personali colpose dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha coordinato le indagini. I carabinieri della stazione di Marcianise hanno valutato anche altre ipotesi, come quella dello scippo violento, con la donna sbattuta a terra e trascinata; ma non sono emersi riscontri, anzi i militari hanno trovato la borsa della 82enne, con tutto il contenuto all’interno, nei pressi del luogo ...

