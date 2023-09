Anton Giulio Grande alla Milano Fashion Week | “Abiti haute couture con chiodi rock”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 25 settembre 2023)è al centro della ribalta internazionale grazie alle ultime novità e presentazioniche avvengono durante la settimana della moda. Tra i talentuosi designer, che non sono riusciti a resistere al fascino della città meneghina, troviamo. Il celebre couturier calabrese ha presentato in calendariola collezione Cuirdi. La sfilata organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane elabora nuovi codici per infondere la propria visione personale della collezione, reinventando capi iconici in chiave odierna, realizzati in pelle. Un’osservazione che ribadisce la regola ...