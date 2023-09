Annalisa parla delle sue nozze e della sua vita coniugale

Viaggia sulle ali dell’amore Annalisa , la giovane cantante salita alla ribalta grazie ad Amici e ben presto consacrata come una delle artiste più ...

Sono ormai settimane che girano le voci di una presunta gravidanza della cantante Annalisa , iniziate in seguito alla pubblicazione di un video sulla ...

Annalisa parla per la prima volta di suo marito Francesco, rivelando come si sono conosciuti e come è avvenuta la proposta L'articolo Annalisa parla ...