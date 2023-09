Annalisa al posto di Belen alla prima di Stasera C’è Cattelan

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 25 settembre 2023)ad Amici (Us Fascino) Fuori, dentro. Dovuta incassare la defezione last minute della Rodriguez (che intanto tratta per Domenica In) come vi abbiamo anticipato, Alessandro“casca in piedi”.diC’èsu Rai2 è attesa, infatti, la cantante in rampa di lancio, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice” e reduce da un’estate da protagonista. Sarà dunque un debutto in musica per il programma. L’altro ospite è, infatti, Tedua, che ha dominato le classifiche con l’album La Divina Commedia. Al cospetto diinterverrà anche Cecilia Sala, inviata in aree di crisi, giornalista, autrice e voce del podcast “Stories”. Confermati nel cast fisso ...