Anna Magnani | l’amore con Roberto Rossellini che la lasciò per Ingrid Bergman

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le fu accanto fino alla morte, fino a quel 26 settembre 1973 in cuiquesto mondo, battuta da un tumore al pancreas che se la portà via a soli 65 anni. E lui fino a poche ore prima era stato al suo capezzale. La storia d’amore trafu burrascosa, dolorosa per l’attrice, lasciata appena arrivò sulla scena, ma non finì mai veramente. E riempì per molto tempo copertine e pagine di rotocalchi, sopratutto quando si trasformò in un triangolo che dal piano personale coinvolse addirittura le attività artistiche del regista e delle due attrici che si litigavano il suo cuore. Fu un grande scandalo. Una tempesta di passioni e tradimenti il cui capitolo finale si consumò nel 1949, ...