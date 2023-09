“Anna Elisa è morta” La notizia che rattrista e fa rabbia all’Italia | aveva 48 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023)Fontana èdopo 48 ore di agonia. Era stato il compagno Onofrio Bronzolino, operaio edile di 52, a darle fuoco dopo averle versato addosso del liquido infiammabile. Secondo quanto riportato dall’Ansa i due, che vivevano non lontano dal centro di Pantelleria,no spesso dei litigi. L’ultimo è avvenuto la sera di venerdì 22 settembre in strada nei pressi di un bar. La discussione sarebbe proseguita a casa. Ad un certo punto l’uomo è uscito per prendere una bottiglia di benzina, è rientrato, ha gettato il liquido infiammabile sulla compagna e le ha dato fuoco. La donna, madre 48enne di cinque figli, ha avuto la lucidicità di chiamare i soccorsi dopo essersi fatta una doccia. Quando è arrivata all’ospedale Civico di Palermo, trasportata in elicottero col compagno, era in ...