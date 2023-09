Angelo Spagnulo | Carabiniere eroe ricordato a Monteiasi

(Di lunedì 25 settembre 2023)è statonella mattinata di domenica 24 settembre, in concomitanza con l’anniversario dell’evento che lo portò alla morte, presso la chiesa “San Giovanni Battista” in cui è stata celebrata una messa commemorativa in onore della Medaglia d’Oro al Valor Civile. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari del decorato, di autorità militari quali il Colonnello Gaspare Giardelli, Comandante Provinciale di Taranto, ed il Capitano Silvana Fabbricatore, Comandante della Compagnia di Martina Franca, nonché del Sindaco del Comune di, Cosimo Ciura.morto 18 anni fa Il Car....

Nella mattinata di domenica 24 settembre, in concomitanza con l'anniversario dell'evento che lo portò alla morte, presso la chiesa "San Giovanni Battista", in Monteiasi (TA), è stata celebrata una messa commemorativa.