Anche il Garante della privacy italiano aveva agito contro le app di deep nude | cosa è successo nel frattempo?

(Di lunedì 25 settembre 2023) Eppure, gli strumenti normativi ci sarebbero. Nonostante questo, numerose app che creano videofake (e – in modo particolare –) stanno continuando a proliferare in giro per l’Europa, scatenando reazioni. Erain Italia, con l’app BikiniOff (cheprovocato le reazioni delper l’InfanziaRegione Lazio), erasempre nel nostro Paese nel 2020 (con un’istruttoria aperta dalper la protezione dei dati personali nei confronti di Telegram) a proposito di, sta succedendo in questi giorni in Spagna, con il caso delle 11 ragazzine vittime di coetanei che hanno usato un’applicazione per modificare i loro corpi e che sta scuotendo dalle fondamenta la ...

Inizierà come previsto alle tre del mattino di giovedì, ma non durerà fino alle due di venerdì. Lo sciopero dei treni proclamato dalle ...

La lotta alle cosiddette “baby gang” passa da un decreto , oggi in discussione in Consiglio dei ministri . Un decreto sulle “misure urgenti di ...

Ad ogni modo, a influenzare l'andamento odierno e' il fatto che l'Autorita'della ... L'indagine intende approfondire le dinamiche concorrenziali dei mercati di riferimento, tenutoconto ...... in origine, doveva essere di "" Dopo la parentesi di Ciampi " non a caso il solo della ... Certo contanole diverse personalità che ricoprono le cariche, per cui ad esempio non è ...

Il Garante per la protezione delle informazioni personali -Scheda di ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AEPD ha potuto aprire a un'istruttoria proprio ai sensi di questa normativa entrata in vigore il 7 settembre del 2022 ...Non riguarda specificamente la società, ma il mercato nel suo complesso. Il titolo è scivolato a un livello che non si vedeva da febbraio scorso ...