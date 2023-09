Amalfi | viola divieto di avvicinamento | 59enne arrestato dai Carabinieri

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 22 settembre, ad, idella locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura quale aggravamento della misura deldiai luoghi abitualmente frequentate dalle persone offese nei confronti di undel luogo per atti persecutori nei confronti del figlio convivente atteso che lo stesso avrebbeto le disposizioni del giudice presentandosi nuovamente nei pressi dell’abitazione dalla quale era stato allontanato. Segui ZON.IT su Google News.

Maltrattamenti in famiglia, figlio arrestato ad Amalfi. È finito in carcere come aggravamento della misura del divieto di avvicinamento ...