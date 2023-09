Allegri mette le mani avanti e punge il Napoli | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Juventus cercherà di ripartire dal Lecce, una sfida ostica considerando i due momenti diamentralmente opposti delle compagini. Obiettivo riscatto, la Juventus di Maxè chiamata a rifarsi con gli interessi a seguito del brutto k.o subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo per quattro a due. Questa mattina, il tecnico livornese dei bianconeri, si è espresso in merito nella conferenza di rito. La riflessione sulha ribadito il pensiero già professato agli albori di questa nuova stagione, predicando calma all’ambiente, ponendo dal proprio team ben 3 club: “Inter,e Milan partonoalla Juventus: l’Inter sta dimostrando di meritare il primo posto. Arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo, per riaprire un ciclo la qualificazione in Champions ...