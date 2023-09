Alice Fabbrica | cosa pensa del nuovo GF | i progetti di coppia con Emanuele e su OnlyFans | Preferisco mantenere un' integrità morale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023)Ireneè una web influencer, showgirl e personaggio pubblico italiano. È conosciuta per aver partecipato a L'Isola dei Famosi 2019, Ciao Darwin 8 e altri programmi televisivi italiani. Ha avuto una relazione con Andrea Zelletta prima che l'ex tronista partecipasse a Uomini e Donne. Ad oggi, il volto noto ai telespettatori lavora nel mondo del Luxury Travel Advisor con Classy Couple Trip ed è felicemente fidanzata con l'agente di Buildings servicesBorriello. Oggi la giovane influencer ci parla dei suoi nuoviin una nostra intervista. Salve, come sta? Come ha trascorso questa estate? «Ciao! Molto bene grazie, ho trascorso la mia estate in Francia, la Costa Azzurra è una delle mete balneari europee che. Ovviamente questa scelta è ...