Alexandra Filotei a ‘Italia’s Got Talent’ | «Si ride della rinascita | non della tragedia»

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’abbiamo vista a Italia’s Got Talent su Disney+ divertire e commuovere i giudici con un estratto del suo spettacolo:ha saputo, del resto, raccontare il terremoto di Amatrice con ironia. Un’audizione apprezzata tantissimo anche dal pubblico, che l’ha riempita di bei messaggi e visualizzazioni. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere conproprio per chiederle di raccontarci la sua storia e il suo spettacolo. Complimenti, innanzi tutto! Come mai hai scelto il palco di Italia’s Got Talent e quali erano le tue aspettative?«Non ci crederai, ma ho fatto questo spettacolo intitolato 9H sotto casa e ci tenevo che lo vedessero tante persone. Allora mi son detta Quest’anno devo fare qualcosa. Il mio co-autore, Sergio Viglianese, mi ha proposto Italia’s Got Talent. Lì però hai solo 2-3 minuti ...