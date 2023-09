Alberto Matano | parla la madre | “Il suo coming out? Mi ha spiazzata Cosa penso di suo marito”

(Di lunedì 25 settembre 2023)ha rilasciato un’intervista insieme all’amataal settimanale “Gente”. Marisa Fagà, questo il nome della mamma del conduttore,del figlio, del rapporto che li lega e dei momenti belli e brutti che hanno affrontato insieme. “Miaè stata ed è una donna libera – ha esordito il conduttore de “La Vita in Diretta” – Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro. È stata coerente con sé stessa, lei, ma anche mio padre: ci hanno insegnato a essere leali e liberi. Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani. Su qualsiasiio faccia o dica, una foto su Instagram, una cadenza: è sempre lì a dirmi la sua”. Un carattere forte e una presenza importante nella vita di. ...

