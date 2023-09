Al Visioni corte film festival di Gaeta uno speciale su Troisi | ospite d’onore Giorgio Tirabassi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Centoquattro cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti, 25 premiere. Sono i numeri della selezione ufficiale della 12^ edizione diInternational Short, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà adal 30 settembre al 7 ottobre 2023, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” e con la direzione artistica di Gisella Calabrese. Il tema di quest’anno, in cui l’sarà, celebre attore e regista italiano che ha raggiunto il successo del grande pubblico con Distretto di polizia, sarà “Il Cinema ci meraviglia” sintetizzato dall’immagine della locandina, ...

Gaeta – 104 Cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti, 25 premiere. Sono i ...

Sono i numeri della selezione ufficiale della 12edizione diInternational Short Film Festival , uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà a Gaeta dal ...Sono i numeri della selezione ufficiale della 12edizione diInternational Short Film Festival , uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà a Gaeta dal ...

Visioni Corte Film Festival, al via la XII Edizione a Gaeta Radio Studio 93

VISIONI CORTE FILM FESTIVAL 12 - La selezione ufficiale CinemaItaliano.Info

GAETA – 104 Cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti, 25 premiere. Sono i numeri della selezione ufficiale della 12^ edizione ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.