Al cinema in settimana | da “Infiniti” ad “Assassinio a Venezia”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) È ricca di film la programmazione deiin. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Felicità”, “Gran Turismo-La Storia Di Un Sogno Impossibile”, “”, “I Mercenari 4 – Expendables”, “The Nun II”, “”, “Barbie” e “Oppenheimer”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 25 SETTEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Strange way of life” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20); “L’esorcista” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “Il Caftano blu” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21)....