Ajax | torna Van Gaal? 'La mia salute viene prima di tutto'

resta no stabili le condizioni di Van der Sar dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colputo nei giorni scorsi. Il dirigente è stato portato in Olanda ...

36 Da Empoli , l'Intercon tre punti - utili per salire a 15 in vetta in solitaria - ma anche con un grattacapo in ... a Klaassen , abile com'è in zona rete, come dimostrato ai tempi dell'. Da ...ItDemiral, complice l'interruzione del campionato per l'arrivo della pandemia,a disposizione ... Che fine ha fatto Matthijs de Ligt: il centrale ha lasciato la Serie AArrivato dall', dove ...

Tutti i risultati della 1a giornata di Europa League: Liverpool, Ajax ... Eurosport IT

Scommesse Europe League: Ajax-Marsiglia, il segno 'X' vale 3.45 ... AGIMEG

I Lancieri sono 14esimi in campionato. Ma più dei risultati in campo pesa il cambio della politica di valorizzazione del vivaio. Domenica i tifosi dei Lancieri hanno lanciato in campo fumogeni e benga ...Dopo una stagione da dimenticare, la squadra di Amsterdam ha conquistato appena cinque punti in quattro partite di campionato ed è attualmente 14esima in classifica. La partita di ieri contro il Feyen ...