Affitti casa? Multe da capogiro | il governo calpesta la proprietà

(Di lunedì 25 settembre 2023) Al convegno della Confedilizia a Piacenza, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha detto parole chiare e nette su un tema di grande attualità, quello deglibrevi. Ha detto, precisamente: “Ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Non penso che sia lo Stato a dover eticamente decidere dei tuoi due o tre appartamenti cosa vuoi fare”. E ha aggiunto: “Se tu hai tre appartamenti a Milano, a Piacenza, a Torino, a Firenze o a Lamezia Terme e vuoi metterli a reddito a breve, a medio, a lungo termine, non penso che sia compito dello Stato decidere se lo devi fare a breve, a medio o a lungo termine”. Perché il leader della Lega ha espresso questi concetti, che in un Paese con un medio tasso di libertà dovrebbero essere considerati come acquisiti? Perché un Ministro del medesimo ...