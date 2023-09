Affitti | cambia tutto | mazzata per inquilini e proprietari | Cosa fare e controllare subito

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempi duri per le case in affitto, sia sul fronte della domanda che su quello dell’offerta. Ecco tutte le nuove regole. Casa dolce casa? Un tempo forse. Oggi la casa è sopratsalata, tra tasse, canoni e oneri vari. Almeno quella in affitto. E nessuno si salva: tanto per iche per glisi mette male, con l’introduzione di nuove norme su imposte, locazioni brevi, cedolare secca e bonus per gli affittuari. In particolare, chi sta pensando di affittare una casa per le vacanze o, se è uno, di mettere a disposizione la sua proprietà per il turismo dovrebbe mettersi a tavolino e pensarci bene, dopo aver fatto quattro calcoli di convenienza. Vediamo nel dettaglio tutti imenti. Alcune novità sul caro2023 – grantennistoscana.itMolti non sanno ...