Adamo Guerra scomparso e finito in Grecia | sarà processato a Ravenna per violazione degli obblighi familiari

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il caso di, il 57enne ritrovato indopo aver simulato il suicidio dieci anni fa, approderà a processo davanti al Tribunale penale di. Dovrà rispondere didi assistenza familiare dopo essersi allontanato di casa, sottraendosi di fatto ai doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale in qualità di ex coniuge della moglie Raffaella Borghi. È stata proprio quest’ultima a far emergere il caso pubblicamente nei giorni scorsi, denunciando l’accaduto al programma Chi l’ha visto. La citazione in giudizio della Procura – risalente al 2019, ma rinviata a gennaio perché l’imputato era irreperibile – nasce da un fascicolo aperto in seguito alla querela che l’ex moglie del 57enne fece a settembre 2016 presso i carabinieri di ...

