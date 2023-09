Acquista articoli di abbigliamento | iphone e poltrona con la carta di credito di un anziano morto

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le Fiamme gialle del comando provinciale di Treviso hanno accertato che un residente nel trevigiano ha utilizzato, indebitamente, unadiintestata a undefunto per concludere alcune transazioni commerciali on line. L’uomo, che aveva un rapporto di conoscenza con l’defunto, medico in pensione, è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria di Treviso per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in quanto ha illecitamente impiegato, al fine di trarne profitto, ladidi cui non era titolare, fino a quando la stessa non è stata bloccata dalla banca, dopo la notizia della morte del proprio cliente.didel defunto, la querela e le indagini Le indagini originate ...