Acne neonatale | come riconoscerla | quali sono le cause e i rimedi

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 25 settembre 2023) Una condizione comune e solitamente associata all’adolescenza ma che può interessare anche i bambini più piccoli: parliamo dell’. Si tratta di un fenomeno non marginale se consideriamo che l’Australian College of Dermatologists stima che il 20% dei neonati sani può sviluppare. L’è definibile, riprendendo quanto riferito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,un disturbo della pelle che si manifesta con la comparsa dei celebri brufoli (in realtà papule o pustole). È però una realtà variegata esistendone diverse forme e tipologie. A questo proposito è utile chiarire che l’e l’infantile nonla stessa cosa e la differenza non è semplicemente cronologica. L’...