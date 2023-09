A Torre Boldone torna il “Cinema di qualità”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023). Ala rassegna “di”. Da ottobre a dicembre, alla sala Gamma, viene proposta una ricca programmazione di film. Ecco i dettagli. Giovedì 5 ottobre “Il sol dell’avvenire” (104min – Commedia – Italia). Giovanni (Nanni Moretti) è un regista sempre meno in sintonia con il mondo che lo circonda. Al momento è impegnato con le riprese di un film ambientato nel 1956, la storia del segretario della sezione del partito comunista di un quartiere romano (Silvio Orlando) che non sa come reagire all’invio dei carri armati sovietici in Ungheria. La produttrice del film è sua moglie Paola (Margherita Buy), che ultimamente sta pensando di lasciarlo anche se Giovanni non ne ha idea. Il regista sta anche scrivendo un altro progetto tratto da ...