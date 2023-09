A questo punto proverei Raspadori difensore centrale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023) ‘A pucundria. Vincere il campionato è stata un’altra cosa divertente che non faremo mai più? Speriamo di no, ma intanto ci siamo seduti al tavolo della pucundria, un tavolo grigio, posto al centro di una stanza cupa. E atavolo stanno seduti i calciatori, l’allenatore, il presidente – si capisce – a capo tavola, a tutti i capo tavola che possiamo immaginare. Mi sento avvolto inlenzuolo pucundriaco che mi copre con un manto, come quando sale la nebbia (ma non stavamo a Napoli, scusate?). No, non si tratta di pessimismo, figuriamoci, siamo agli inizi forse non è successo niente, eppure pare che tutto sia accaduto, tutto sia definito. Il regno delle frasi fatte e dei gol sbagliati incombe su di noi, come una sostituzione di cui non capiamo il significato, come un cambiamento climatico di cui davvero non sapevamo nulla. Questa fase negativa ...