“40 mila dollari al mese di assegno di mantenimento per miei due figli sono troppi” | l’attore Jesse Williams chiede di abbassare la cifra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023)lo conoscono molto bene i fan di Grey’s Anatomy, dove interpretava il dottor Jackson. Secondo E!News,guadagna 1668a settimana che vanno a rimpiguare un totale di 6,2 milioni dipiù 183di diritti d’autore. Ora uno si potrebbere perché il popolare sito di gossip abbia fatto i conti in tasca a. Motivi di divorzio. Nel 2020 l’accordo con la ex moglie Aryn Drake-Lee prevederva undimensile per i loro duedi 40. Nel 2021 l’addio alla popolare serie e il ridimensionamento dei guadagni (è ora impegnato a teatro a Broadway). Ecco dunque la richiesta ...