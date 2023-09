25 settembre 1955 | la nascita di Karl-Heinz Rumenigge VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 25 settembre 2023) 25: ladiIl 25delnasce. L’ex attaccante ha legato la sua carriera calcistica al Bayern Monaco sia in campo sia dopo. Con il club tedesco ha vinto tutto sia in Germania, sia in Europa ed anche nel Mondo con la Coppa Intercontinentale del 1976. Con la sua Nazionale vince l’Europeo del 1980 ma non riesce a vincere il Mondiale arrivando secondo sia nel 1982 sia nel 1986. Per lui anche una parentesi all’Inter dal 1984 al 1987. A livello individuale ha vinto anche due Palloni d’Oro nel 1980 e nel 1981. Compie 68 anni uno dei goleador più prolifici nella storia del calcio tedesca. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.