2035 - Un' azienda tedesca fa causa all' Europa | Ideologico lo stop a diesel e benzina

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un'è pronta a intraprendere unacontro loalla vendita di nuove auto anel, stabilito dall'Unione Europea: l'iniziativa legale, rivelata dal settimanale Welt am Sonntag, verrà avviata dalla Lühmann, società attiva nel commercio e nella distribuzione di carburanti sintetici (e-fuel). "A Bruxelles solo ideologia". In buona sostanza, la Lühmann vuole ribaltare buona parte del nuovo regolamento comunitario che impone l'ormai famoso bando dei modelli endotermici: "Bello consentire solo auto a emissioni zero", ha spiegato l'amministratore delegato Lorenz Kiene, "ma non ha alcun senso misurarle solo allo scarico". Per il top manager, il piano di Bruxelles è "guidato dall'ideologia, non dai fatti: le emissioni vanno quantificate ...

La Lühmann ha deciso di intraprendere un'iniziativa legale per contrastare "l'approccio di Bruxelles: le emissioni devono essere misurate nell'intero ciclo di vita delle auto, non solo allo scarico"