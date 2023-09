2035 - Stretta di Bruxelles sugli e-fuel | la deroga è a rischio

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Commissione europea è pronta a presentare la prima proposta sullaagli e-, da allegare alla normativa sullo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel nel. Il documento in via di preparazione, però, presenta limiti che definire stringenti è riduttivo: i carburanti sintetici, infatti, dovranno essere "completamente neutrali" in termini di emissioni di anidride carbonica. In sostanza, per essere inclusi nelladovranno essere realizzati utilizzando un quantitativo di CO2 catturata in atmosfera pari a quello emesso dai motori durante il loro funzionamento. Un obiettivo che l'industria automotive ritiene già irrealizzabile. già braccio di ferro. Il requisito allo studio della Commissione è assai più stringente rispetto a quello di altre normative comunitarie: per esempio, i Paesi membri, ...