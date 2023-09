Zapata gela Mourinho | Torino-Roma finisce 1-1

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 settembre 2023)– Nulla da fare per ladi, che non riesce a dare seguito al brillante 7-0 contro l’Empoli, che ad oggi rimane l’unica vittoria in Serie A. I giallorossi sono infatti inciampati di nuovo anel finale ha risposto al momentaneo vantaggio di Romelu Lukaku, al suo terzo gol consecutivo. La squadra di Mou ottiene un solo punto che non smuove più di tanto la classifica, di cui laoccupa al momento occupa gli ultimi posti. In aggiornamento…(Foto: X @FC 1906)