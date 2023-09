Zaniolo è tornato grande | messaggio a Spalletti e alla Juve

A proposito di mercato, direttamente dalla sua nuova avventura all'Aston Villa, Nicolòa parlare del suo passato nella Capitale: "Porterò sempre nel cuore la Conference League" . ...... mi trovo bene, sonoin Nazionale e ho riscoperto il piacere di giocare con la maglia azzurra. Ritornare al passato per me non è positivo, perché è finito'ricorda con piacere ...

Di nuovo sulla cresta dell'onda. Nicolò Zaniolo è tornato a essere un fattore, con la maglia della Nazionale, con la quale lo scorso 12 settembre ha giocato una grande partita contro l'Ucraina, decisi ...