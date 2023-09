Vuoi avere i muscoli di Paul Mescal nel film Il Gladiatore 2? Ecco come

Leggi su gqitalia

(Di domenica 24 settembre 2023)rappresenta una boccata di aria fresca per numerose ragioni. Non ultimo, il fatto che sia così riluttante nel rivelare dettagli della sua vita privata, compresa la routine di allenamento. Tuttavia, siamo riusciti a dare un'occhiata all'attore che ha rilanciato un certo taglio di capelli (e le catene d'oro) in un video su TikTok in cui lo si vede muscolosissimo mentre esegue una serie di esercizi con due manubri. Evidentemente si è impegnato molto per il ruolo da protagonista in Gladiator 2 di Ridley Scott. Bisogna dirlo: appare rifinito e pompatoRussell Crowe negli anni Duemila. Se,noi, ti senti ispirato dalla nuova incredibile massa muscolare di, eottenere un fisico simile al suo, consapevole di dovere lavorare con costanza ...