VOTI&STATS – Milan Verona | Magnani e Dawidovicz tra promozione e bocciatura

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) I voti dei calciatori del, che nella sconfitta con ilballano tra la sufficienza stirata all’essere “rimandati” Ilè uscito da San Siro con una sconfitta di misura. Dietro si è affidata alla tradizionale affidabilità di Montipò, davanti ha prodotto una sola vera grande occasione con Folorunsho, trovando una risposta puntuale da parte di Sportiello. I giudizi sulle prestazioni individuali divergono in qualche caso, un po’ come per le gestione di Marco Baroni. Prendendo Corriere dello Sport e Corriere della Sera come test, il mister passa dal 6 al 5,5. Per la testata sportiva, la sufficienza è motivata così: «Da premiare certamente il coraggio. Solo che manca un po’ di qualità per riuscire a fare davvero male al». Il giornale generalista lo “rimanda” in quanto «perde la partita soprattutto ...