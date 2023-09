Volley Preolimpico femminile 2023 | Italia cede in quattro set alla Polonia | non arriva il pass per Parigi

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ancora un epilogo amaro per l’Italin questi ultimi due mesi. Le Azzurre di Mazzanti vengono sconfitte inset (25-15, 24-26, 23-25, 21-25) de non riescono a conquistare uno dei duein palio in questo torneoandato in scena proprio nella nazione polacca. Una straordinaria Antropova in entrambe le fasi di gioco e una grande Danesi a muro non sono bastate questa sera, nonostante un inizio che aveva fatto ben sperare. Davvero tante, però, le chances non concretizzate dnostra Nazionale nel corso del secondo e terzo parziale, in cui hanno subito nelle fasi finali la rimonta delle avversarie finendo perrli entrambi dopo essersi trovate in vantaggio. Efine ...