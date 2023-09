Volley femminile | Mazzanti si dimetta | con lui un’Italia di seconda fascia | ma al completo può fare ancora paura

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Una pagina nera, nerissima. Di quelle che non si dimenticano. Dal 2000 in avanti la Nazionale dinon ha mai mancato la qualificazione alle Olimpiadi. Con ogni probabilità non accadrà neanche questa volta, perché il ranking verrà in soccorso. Ma la pessima figura rimarrà indelebile negli annali della nostra pallavolo: si è toccato il punto più basso degli ultimi cinque lustri. E, aggravante non da poco, chi di dovere non ha fatto nulla per impedire che il palazzo crollasse, nonostante da tempo le crepe fossero tangibili sin dalle fondamenta. Si è deciso di nonnulla, aspettare, persino epurare, di fatto lasciando a casa una squadra intera, a nostro avviso migliore di quella mandata in campo a Lodz. L’inevitabile e prevedibile disastro si è materializzato puntuale come un orologio svizzero. Il ciclo di ...