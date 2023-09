Volley femminile | la Repubblica Dominicana si qualifica alle Olimpiadi 2024! Impresa enorme nel girone di Serbia e Cina | Olanda ko

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Laè la terza squadra diad essersitadi Parigi 2024. Dopo Turchia e, che avevano sbrigato la pratica nella giornata di ieri, le caraibiche hanno fatto festa a Ningbo chiudendo una settimana da favola, durante la quale hanno battuto laCampionessa del Mondo e lapadrona di casa. Il biglietto per i Giochi è arrivato in occasione dello scontro diretto finale contro l’: allabastava vincere due set per meritarsi il pass a cinque cerchi, mentre le tulipane avevano bisogno di un successo per 3-0 o 3-1 per meritarsi il volo con direzione capitale francese. Le caraibiche si sono imposte nella ...