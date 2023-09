Volley femminile | Italia pietosa e fuori per ora dalle Olimpiadi! Il fallimento di Mazzanti | la Polonia vince 3-1

(Di domenica 24 settembre 2023) L’non è riuscita nell’impresa di battere lanello spareggio decisivo andato in scena davanti ai 14.000 infuocati tifosi della Atlas Arena di Lodz. Era una partita da dentro o: chiva si qualificava alle Olimpiadi di Parigi 2024, chi perdeva doveva poi aggrapparsi al ranking FIVB. La nostra Nazionale si è imposta di forza nel primo set con grandissimo piglio, ma nella seconda e nella terza frazione ha sciupato un vantaggio rispettivamente di 23-21 e 20-17, facendosi rimontare e chinando così il capo al cospetto delle padrone di casa. Laha vinto per 3-1 (15-25; 26-24; 25-23; 25-21) e ha staccato il biglietto per i Giochi Olimpici insieme agli USA, mentre l’è al momentodalla prossima rassegna a cinque cerchi. Il Bel Paese ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Polonia , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Polonia , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Polonia, partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

PreolimpicoDomenica 24 settembre 2023, ore 20.30 ITALIA 1 25 24 23 1 POLONIA 2 15 26 25 4 ...La diretta testuale live di Italia - Polonia , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Grande attesa per il big match decisivo che chiude il torneo. Le azzurre di Davide Mazzanti, fin qui sconfitte solo ...

Italia-Polonia di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l'orario Sport Fanpage

Volley femminile, la classifica del Preolimpico dell'Italia: si decide tutto contro la Polonia. Chi vola a Parigi con gli USA OA Sport

L'Italia del Volley Femminile ha mancato l'accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024, complice il ko subito contro la Polonia al Preolimpico.L’Italia affronta la Polonia nella partita decisiva del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca domenica 24 settembre ...