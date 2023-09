Volley femminile | il Brasile si qualifica alle Olimpiadi 2024! Cardiopalma al tie-break decisivo | il Giappone si arrende

Partita decisiva per le ragazze della nazionale femminile di volley . oggi , domenica 24 settembre, si gioca, a Lodz, Italia-Polonia , l'ultimo ...

l’Italia affronterà la Polonia in uno scontro diretto che metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi vincerà staccherà il ...

Tutto pronto per Usa-Germania, partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche ...