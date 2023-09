Virtus Bologna-Germani Brescia | finale Supercoppa 2023 | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Nuovamente di fronte in un ultimo atto dopo aver animato la finalissima di Coppa Italia della scorsa stagione della nostra pallacanestro. È una partita che si ripresenta, quindi, quella che oggi pomeriggio andrà in scena al PalaLeonessa die che metterà di fronte le V Nere ai padroni di casa, pronti a sfruttare il fattore campo per battere nuovamente gli emiliani e alzare un nuovo, importantissimo, trofeo dopo il successo nella coppa nazionale principale messo a referto nell’anno della palla a spicchi ormai passato agli archivi.è ladella FrecciarossaItalianadi basket: ecco tutto quello che c’è da sapere con il pronostico, l’orario, lee dove sarà possibile ...