VIDEO MotoGP | Jorge Martin e la tuta che si apre | lo spagnolo costretto a chiuderla a mano

(Di domenica 24 settembre 2023) Marco Bezzecchi ha vinto o, per meglio dire, dominato il Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Un successo ottenuto per dispersione con un vantaggio giunto quasi alla doppia cifra in fatto di secondi, con il romagnolo che non è quasi mai stato inquadrato nella sua giornata, in pieno stile-Verstappen pensando alla F1. Chi, invece, ha visto le telecamere parecchio su di sé, è stato. Logiunto secondo al traguardo, ha vissuto una domenica davvero particolare. Giunto sfinito al traguardo tra caldo torrido e principio di disidratazione, il pilota del team Ducati Pramac ha ufficialmente riaperto i conti a livello di titolo iridato, portandosi a sole 13 lunghezze da Francesco Bagnaia, finito nella ghiaia indiana. Oltre al duello tra il campione del mondo e il suo ...