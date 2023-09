VIDEO MotoGP | GP India 2023 | highlights e sintesi della gara Bezzecchi si prende una rivincita | Bagnaia sbaglia

(Di domenica 24 settembre 2023) Marcoha dominato la scena nel Gran Premio di, tredicesimo appuntamento del Mondiale di, con una prova di altissimo livello, dal primo all’ultimo metro. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha preso il comando sin dai primi metri, vincendo poi per dispersione. Sotto la bandiera a scacchi, alle sue spalle, Jorge Martin a 8.6 secondi, mentre completa il podio un redivivo Fabio Quartararo a 8.8. Quarto Brad Binder a 12.6, quinto Joan Mir a 13.2, sesto Johann Zarco a 14.6, settimo Franco Morbidelli a 16.9, davanti a Maverick Vinales a 17.7 e Marc Marquez, nono a 19.1 A questo punto in classifica generale il pilota romagnolo si porta a quota 248 punti, con 31 lunghezze da recuperare a Jorge Martin e, soprattutto, ...

La classifica mondiale Dopo il Gran Premio d'India classe, sensibile passo avanti in classifica dei più diretti ... Martin rosicchia altri 3 punti su Bagnaia: è a - 33 Quarto posto per Binder con la ... Classifica piloti: Martin accorcia a - 33 da ...

Marco Bezzecchi ha vinto o, per meglio dire, dominato il Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Un successo ottenuto per dispersione con un vantaggio giunto quasi ...Il pilota della Ducati Mooney VR46 ha ottenuto uno storico trionfo. Secondo Martin, terzo Quartararo. Il leader del mondiale, il campione del mondo Pecco Bagnaia, è invece caduto a 8 giri dal ...