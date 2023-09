VIDEO Francesco Bagnaia si stende in India | grave errore del ducatista in MotoGP

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Unpesante.esce di scena dal GP d’con un pesante zero al termine della gara odierna, round del Mondiale 2023 di. Al termine di un confronto molto serrato per la seconda posizione con lo spagnolo Jorge Martin, Pecco è incappato in un brutto. Ha spinto troppo il piemontese, nel tentativo di andar via da Martin che lo aveva fatto penare nel corso della gara. Con un Marco Bezzecchi in fuga, il desiderio diera quello di finire almeno davanti a Jorge per interrompere la rimonta in termini di punti dell’iberico in classifica generale. Ha voluto strafare Pecco e l’si è tramutato in realtà. Certo, c’è sempre la vetta con 13 punti di margine, ma la storia di questo campionato potrebbe cambiare e ...