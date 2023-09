VIDEO F1 | GP Giappone 2023 | highlights e sintesi gara Assolo di Verstappen | 4° Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Domenica trionfale a Suzuka per la Red Bull e per Max, che ha vinto in scioltezza il Gran Premio delcentrando il tredicesimo successo della stagione. Il pilota olandese, grazie all’affermazione odierna sulla pista nipponica, ha regalato al Drink Team la certezza aritmetica del sesto titolo mondiale costruttori della sua storia (il secondo consecutivo dopo il poker dal 2010 al 2013) proprio a casa della Honda. Il due volte campione iridato, anche grazie al ritiro del compagno di squadra Sergio Perez, è ormai vicinissimo al terzo Mondiale della carriera (che potrebbe arrivare già nel prossimo round in Qatar). Risultato eccezionale anche per la McLaren, che piazza Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza posizione ottenendo un doppio podio che mancava da Monza 2021. Passo indietro rispetto a Singapore in ...