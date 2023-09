Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2023 ore 15 | 30

Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio via Flaminia male per male chiusa a causa di ...

Sul posto è intervenuta la polizia locale diCapitale per gli accertamenti e l'Anas, impegnata nella gestione della. Con le due morti di questa mattina sale a 131 il bilancio delle ...Via Flaminia: l'incidente si è verificato alle porte di. Nello scontro frontale sono morti due ... Laè interrotta da via Tiberina a via Sacrofano e il traffico è deviato con indicazioni ...

Roma, incidente a Prima Porta: frontale fra due auto sulla Flaminia, due morti. Strada chiusa in entrambe le direzioni Corriere Roma