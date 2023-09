Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Flaminia che permane usata a via Tiberina e via Sacrofano nelle due direzioni a causa di un incidente avvenuto in precedenza traffico invece colare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade delma siamo gli eventi capitale è iniziato e continua fino alle 14 il secondo giorno del grande storico disaranno Dunque chiuse diverse vie del quartiere Eur con conseguente deviazione di 14 linee bus ricordiamo inoltre che nella capitale oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviati quindi cinque linee bus zona infine il trasporto pubblico la linea fl1 Napoli via Cassino è sospesa tra Santa Maria Capua Vetere e Capua Per degli accertamenti sulla linea Gian Matteo bertoncini Astral ...