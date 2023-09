Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023)DEL 23 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PONTINA CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA; INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO INOLTRE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA STESSA PONTINA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA E CASILINA, RISPETTIVAMENTE TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E TRA LA ZONA DELLA BORGHESIANA E FINOCCHIO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ...