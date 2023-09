Verstappen trionfa a Suzuka Ormai è irraggiungibile nonostante Perez

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 settembre 2023) Se è vero chenon mente allora a Singapore non fu vera gloria. Piano con i verdetti, andiamo con ordine. La pista giapponese è, appunto, una pista. E su una pista i valori emergono sempre. Su un circuito cittadino, come quello di Singapore, sono potute accadere cose fuori dall’ordinario. Ma nella normalità della stagione 2023 Maxè quello che vince e gli altri quelli che spiegano. La direttiva n. 18 era stata indicata come la principale responsabile del ribaltamento delle gerarchie enelle predizioni era indicata come la Cassazione. Ebbene, non c’è direttiva che tenga se alla guida della Red Bull c’è Max. L’olandese diventerà campione del mondo per la terza volta consecutiva in Qatar tra due settimane, dove gli basterà arrivare quinto nella Sprint Race per diventare ...