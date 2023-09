Verstappen trionfa a Suzuka | niente podio per le Ferrari

Maxal Gran Premio di Giappone di Formula Uno, sedicesimo appuntamento del mondiale in corso. La Red Bull del campione del mondo in carica - partito in pole - ha chiuso per prima i 53 ...8.40 Gp Giappone, è trionfoMaxmette le cose in chiaro dopo il 'passo falso' di Singapore e a Suzukadominando. E regala con largo anticipo il titolo costruttori alla Red Bull (nonostante il ritiro di Perez, ...

Verstappen trionfa nel GP Giappone, poi le McLaren: la Red Bull ... Fanpage.it

F1 Gp Giappone, Verstappen trionfa con Red Bull e Ferrari fuori da ... L'Identità

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’olandese Max Verstappen ha vinto sul circuito di Suzuka il Gran Premio del Giappone regalando alla Red ...Al GP Giappone 2023 la Red Bull si è laureata campione del mondo vincendo il titolo costruttori. Vittoria per Max Verstappen.