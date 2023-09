Verstappen e la Red Bull dominano la F1 | il sesto titolo Costruttori preoccupa la Ferrari

Tutto come prima. Ri Torna il dominio incontrastato di Max e della Red Bull, continua la crescita come seconda forza della stagione della McLaren. ...

Numeri stratosferici per quello che è il sesto titolo costruttori per laBull trascinata da Max, che tocca quota 400 punti in classifica piloti: l'olandese, da solo, ha conquistato più ...In questa fase Piastri effettua il primo pit - stop e nei giri successivi lo imitano, ...e cercando di resistere in pista dalla rimonta del gruppo (dopo aver ceduto il passo allaBull) ...

Gp Giappone, dominio-Verstappen: Red Bull, è già titolo costruttori. Leclerc quarto Liberoquotidiano.it

F1 GP Giappone: trionfo Verstappen, Red Bull campione del mondo Autosprint.it

Suzuka, 24 set. - (Adnkronos) - "Questo titolo costruttori ripaga del grande lavoro che svolgono tutti i ragazzi. Questa è la miglior stagione della squadra, è un anno incredibile. Max Verstappen al m ...Suzuka, 24 set. - (Adnkronos) - "Vincere qui è grandioso, è stato un week-end incredibile. La macchina ha funzionato alla perfezione con ogni mescola. Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e ...